В АМПУ опровергли разлив нефти из-за аварии судна в Одесской области

Как передает RegioNews, опровержение размещено на сайте АМПУ.

Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о морском буксире "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и насчет разлива нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - заявили в АМПУ.