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26 ноября 2020, 13:51 122

В АМПУ опровергли разлив нефти из-за аварии судна в Одесской области

26 ноября 2020, 13:51 122
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В пресс-службе разместили фото буксира, который находится на причале
Фото: Facebook
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Администрация морских портов Украины опровергла информацию относительно аварии судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря.

Как передает RegioNews, опровержение размещено на сайте АМПУ.

Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о морском буксире "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и насчет разлива нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - заявили в АМПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за якобы аварии судна началась утечка нефтепродуктов в Черное море.

Одесса экология судно СМИ море
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