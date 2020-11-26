В АМПУ опровергли разлив нефти из-за аварии судна в Одесской области
В пресс-службе разместили фото буксира, который находится на причале
В пресс-службе разместили фото буксира, который находится на причале
Администрация морских портов Украины опровергла информацию относительно аварии судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря.
Как передает RegioNews, опровержение размещено на сайте АМПУ.
Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о морском буксире "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и насчет разлива нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - заявили в АМПУ.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за якобы аварии судна началась утечка нефтепродуктов в Черное море.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового