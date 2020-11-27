Госэкоинспекция: утечка нефти на Одесщине была, АМПУ пыталась это скрыть

В прокуратуру направлено сообщение о халатном отношении к должностным обязанностям работников АМПУ

В прокуратуру направлено сообщение о халатном отношении к должностным обязанностям работников АМПУ

Фото: Facebook

В Государственной экологической инспекции сообщают, что в Администрации морских портов пытались скрыть разлив нефтепродуктов под Чорноморськом на Одесщине с судна "Аметист".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного.

"Произошло событие, которое доказало, что Администрация морских портов Украины вместо того, чтобы помогать бороться с нарушителями, просто блокирует нашу работу! Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист". Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами", - отметил глава ведомства.

По его данным, представители инспекции выехали к причалу моря, где на поверхности воды заметили пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора.

То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", – написал Малеваный.

Он также напомнил, что сейчас работники ГЭИ не имеют права самостоятельно заходить в портовую зону, а потому полагаются на добросовестность портовиков.

Кроме того, из-за действий Администрации морских портов в прокуратуру направлено сообщение о халатном отношении к должностным обязанностям работников филиала АМПУ.

Ранее сообщалось, что из-за якобы аварии судна началась утечка нефтепродуктов в Черное море.

26 ноября АМПУ опровергла информацию относительно аварии судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря.