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27 ноября 2020, 14:59 2

Полиция возбудила дело по факту загрязнения моря в Черноморске

27 ноября 2020, 14:59 2
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Там перевернулось судно спасательной службы
Там перевернулось судно спасательной службы
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В Черноморске Одесской области полицейские расследуют факт загрязнения моря нефтепродуктами. Там перевернулось судно спасательной службы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской области.

Правоохранители узнали о событии из СМИ, которые писали, что в поселке Александровка под Черноморском на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов.

Также в правоохранительные органы с заявлением обратились представители государственной экологической инспекции. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за якобы аварии судна началась утечка нефтепродуктов в Черное море.

Однако Администрация морских портов Украины опровергла информацию о крушении судна "Аметист" и разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря.

Украина криминал чорноморський регіон полиция нефть
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