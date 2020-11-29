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29 ноября 2020, 11:34 57

В Харьковской области полиция ликвидировала мощную нарколабораторию

29 ноября 2020, 11:34 57
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Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет
Фото: Нацполиция
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В Харьковской области полиция ликвидировала нарколабораторию и изъяла психотропных веществ на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, подпольную лабораторию создали 32-летний хмельничанин и 33-летний житель Киева.

Они арендовали загородный дом в Волчанском районе Харьковской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP. Мощность такой лаборатории позволяла "химикам" изготавливать в сутки около трех килограммов психотропов", - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыск по месту нахождения нарколаборатории, были изъяты емкости с наркотическим веществом, 50 канистр с различными химическими реактивами, пакеты для фасовки, электронные весы и лабораторное оборудование.

Оба злоумышленника задержаны. За незаконное изготовление особо опасных психотропных веществ фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Новобаварского отдела полиции готовят фигурантам уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины", - добавили в МВД.

Напомним, в Днепре и Запорожской области ликвидировали межрегиональный канал продажи наркотиков.

наркотики уголовное дело полиция задержание Харьковская область Лаборатория
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