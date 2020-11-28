В центре Днепра произошла стрельба - полиция открыла уголовное производство

Охранник заведения получил огнестрельные ранения

Охранник заведения получил огнестрельные ранения

Фото: Нацполиция

В Днепре в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в больницу доставлены четверо пострадавших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Так, конфликтная ситуация возле кафе на ул. Короленко возникла 28 ноября около 5 утра. Как выяснили полицейские указанное заведение, несмотря на карантинные ограничения, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебные двери.

Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения", - сообщили в полиции.

Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составлено 5 административных протоколов по ст. 44-3 КУпАП.

Напомним, ранее рядом с одним из избирательных участков Днепра произошла стрельба - злоумышленники прокололи шины автомобилям, и убегая достали оружие и произвели выстрелы в воздух.