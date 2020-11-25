В Днепре и Запорожской области ликвидировали межрегиональный канал продажи наркотиков

Во время следственных действий в авто преступников было обнаружено около килограмма каннабиса

Во время следственных действий в авто преступников было обнаружено около килограмма каннабиса

Фото: Нацполиция

В ходе обысков, которые прошли в городе Пологи Запорожской области, правоохранители изъяли 4 кг измельченной марихуаны, расфасованной в банки. Наркотическое вещество подозреваемые планировали сбывать в Днепре.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Так, следователям стало известно, что жители Запорожской области выращивали и привозили наркотическое вещество в город Днепр, где наладили его продажу.

В частности, 24 ноября 2020 года правоохранители остановили автомобиль "Volkswagen". Во время обыска в автомобиле обнаружили около килограмма высушенного каннабиса.

Сообщается, что в этот же день по месту проживания мужчин в г. Пологи Запорожской области были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли еще 4 кг измельченной марихуаны, расфасованной в банки.

Выяснилось, что в будущем подозреваемые планировали перевезти наркотические вещества в город Днепр и сбыть их. Также установлено, что один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении.

Одного из фигурантов сразу задержали следователи в порядке ст. 208 УПК, относительного второго решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области работники внутренней безопасности Нацполиции установили деятельность наркогруппировки, организатором которого оказался правоохранитель.