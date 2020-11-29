На Харківщині поліція ліквідувала потужну нарколабораторію

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Фото: Нацполіція

У Харківській області поліція ліквідувала нарколабораторію та вилучила психотропних речовин на 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, підпільну лабораторію створили 32-річний хмельничанин та 33-річний житель Києва.

Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла "хімікам” виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів”, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели обшук за місцем знаходження нарколабораторії, було вилучено ємкості з наркотичною речовиною, 50 каністр з різними хімічними реактивами, пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання.

Обох зловмисників затримано. За незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропів фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Новобаварського відділу поліції готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України”, - додали в МВС.

Нагадаємо, у Дніпрі та Запорізькій області ліквідували міжрегіональний канал продажу наркотиків.