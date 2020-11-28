На Буковине полиция отчиталась о нарушениях избирательного законодательства

Всего с начала избирательной кампании поступило 324 заявления и сообщения

Всего с начала избирательной кампании поступило 324 заявления и сообщения

Фото: из открытых источников

В период с 5 сентября по 28 ноября 2020 года в подразделения полиции Черновицкой области в общем поступило 324 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет полиции Черновицкой области. Отмечается, что всего органами полиции Черновицкой области составлено 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 26 уголовных производств: 17 открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, 9 - связанных с избирательным процессом. Напомним, 29 ноября в Черновцах состоится второй тур выборов мэра города, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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