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На Буковине полиция отчиталась о нарушениях избирательного законодательства
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28 ноября 2020, 13:16 29

На Буковине полиция отчиталась о нарушениях избирательного законодательства

28 ноября 2020, 13:16 29
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Всего с начала избирательной кампании поступило 324 заявления и сообщения
Всего с начала избирательной кампании поступило 324 заявления и сообщения
Фото: из открытых источников
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В период с 5 сентября по 28 ноября 2020 года в подразделения полиции Черновицкой области в общем поступило 324 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет полиции Черновицкой области.

Отмечается, что всего органами полиции Черновицкой области составлено 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 26 уголовных производств: 17 открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, 9 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, 29 ноября в Черновцах состоится второй тур выборов мэра города, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

выборы закон полиция избиратели Черновицкая область
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