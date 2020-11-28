Под посольством РФ в Киеве жгли файеры

Акция прошла относительно спокойно

Акция прошла относительно спокойно

Фото: PavlovskyNews

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews

Так, в память жертв Голодомору националисты установили железные кресты и зажгли лампадки возле них. После зажжение фаеров представители Нацкорпусу разошлись.

Здание посольства РФ во время акции оцепили наряды полиции. На плакатах, которые принесли с собой митингующие были указаны надписи "Убивали тогда - убивают сейчас".

Напомним, в субботу Зеленский с женой Еленой почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они установили возле памятного знака жертвам Голодомора композиции из пшеничных колосьев и калины, а затем приняли участие в церемонии возле Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 гг.