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28 ноября 2020, 13:46 441

Под посольством РФ в Киеве жгли файеры

28 ноября 2020, 13:46 441
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Акция прошла относительно спокойно
Акция прошла относительно спокойно
Фото: PavlovskyNews
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Нацкорпус под стенами посольства Российской Федерации провел акцию, посвященную жертвам Голодомора в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews

Так, в память жертв Голодомору националисты установили железные кресты и зажгли лампадки возле них. После зажжение фаеров представители Нацкорпусу разошлись.

Здание посольства РФ во время акции оцепили наряды полиции. На плакатах, которые принесли с собой митингующие были указаны надписи "Убивали тогда - убивают сейчас".

Напомним, в субботу Зеленский с женой Еленой почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они установили возле памятного знака жертвам Голодомора композиции из пшеничных колосьев и калины, а затем приняли участие в церемонии возле Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 гг.

РФ протест митинг полиция Нацкорпус посольство
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