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24 ноября 2020, 16:22 1202

СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе из-за взяток

24 ноября 2020, 16:22 1202
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Руководители ХТЗ требовали с работников деньги за ордера на жилую площадь
Руководители ХТЗ требовали с работников деньги за ордера на жилую площадь
Фото: СБУ
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Чиновники ЧАО "Харьковский тракторный завод", которые отвечают за имущество и безопасность предприятия, организовали схему вымогательства денег с работников предприятия за выдачу ордеров на жилую площадь в заводских общежитиях.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

Их планировали в этом году передать на баланс городского совета, что позволило бы людям приватизировать недвижимость.

За каждый ордер чиновники требовали от 3 до 5 тысяч долларов США, несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от десяти до двадцати лет", - рассказал Абдулла.

Он добавил, что в случае отказа платить взятку, злоумышленники переселяли людей в другие помещения со значительно худшими условиями

По его словам, от действий чиновников могли пострадать более 100 работников завода.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства фигурантов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины", - отметил пресс-секретарь СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила схему незаконной поставки продукции в оккупированный Крым.

Харьков СБУ обыски коррупция взятка
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