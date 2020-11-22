Президент уволил главу Черниговской РГА, которого задержали на взятке

Причиной увольнения в указе указано собственное желание Журмана

Причиной увольнения в указе указано собственное желание Журмана

Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого в начале ноября задержали на взятке.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт главы государства.

Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области в связи с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении.

Журмана назначили на должность председателя Черниговской РГА в июле 2020 года.

4 ноября сотрудники СБУ задержали Журмана за вымогательство у местного жителя $10 тысяч за согласование изменения целевого назначения 6 гектаров земли.

Об этом событии первой сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, которая отметила, что уже подала ходатайство об освобождении Журмана в Офис президента. Однако указ о его увольнении, причем по собственному желанию, появился только сейчас.

7 ноября суд отправил Журмана под домашний арест.