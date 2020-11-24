13:04  24 ноября
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
18:24  24 ноября
Российские наемники в зоне ООС дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 21:06 5

Чиновники Госслужбы морского и речного транспорта требовали взятки с будущих моряков

24 ноября 2020, 21:06 5
Читайте також українською мовою
Обеспечивали "беспрепятственную сдачу экзаменов"
Обеспечивали "беспрепятственную сдачу экзаменов"
Фото СБУ
Читайте також
українською мовою

Чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, в сговоре со служебными лицами учебных заведений по подготовке моряков требовали 10 тыс. грн с каждого кандидата на получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна. Ежемесячно «зарабатывали» почти 1 миллион гривен за фиктивное обучение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

СБУ разоблачила системную коррупцию в Государственной службе морского и речного транспорта. Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовали противоправную схему бывшие и действующие должностные лица госучреждения.

Злоумышленники требовали и получали взятки за беспрепятственную сдачу экзаменов будущими моряками. Чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, в сговоре со служащими учебных заведений по подготовке моряков требовали 10 тысяч гривен с каждого кандидата на получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна. В такой способ чиновники ежемесячно "зарабатывали" почти 1 миллион гривен за фиктивное обучение.

Установлено, что при содействии должностных лиц госслужбы в помещении Киевской государственной академии водного транспорта осуществлялось "формальное" прохождение тестов. Затем в Государственной службе морского и речного транспорта Украины кандидаты получали удостоверение судоводителя, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия в помещениях Морской администрации, школы по подготовке судоводителей и по адресам проживания фигурантов для изъятия документации и черновых записей, которые подтверждают функционирование коррупционного механизма, а также средств, полученных от противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно задержания основных фигурантов уголовного производства, сообщения о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании мер пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе за взятки.

взятка моряки СБУ коррупция комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
При увольнении военные чиновники получали миллионы гривен - СМИ
23 ноября 2020, 21:45
Топ-менеджмент "Укроборонпрома" проходит проверку на полиграфе
23 ноября 2020, 20:11
Хищение имущества Госрезерва на Сумщине: директору предприятия сообщили о подозрении
23 ноября 2020, 15:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »