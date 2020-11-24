Чиновники Госслужбы морского и речного транспорта требовали взятки с будущих моряков

Обеспечивали "беспрепятственную сдачу экзаменов"

Обеспечивали "беспрепятственную сдачу экзаменов"

Фото СБУ

Чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, в сговоре со служебными лицами учебных заведений по подготовке моряков требовали 10 тыс. грн с каждого кандидата на получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна. Ежемесячно «зарабатывали» почти 1 миллион гривен за фиктивное обучение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

СБУ разоблачила системную коррупцию в Государственной службе морского и речного транспорта. Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовали противоправную схему бывшие и действующие должностные лица госучреждения.

Злоумышленники требовали и получали взятки за беспрепятственную сдачу экзаменов будущими моряками. Чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, в сговоре со служащими учебных заведений по подготовке моряков требовали 10 тысяч гривен с каждого кандидата на получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна. В такой способ чиновники ежемесячно "зарабатывали" почти 1 миллион гривен за фиктивное обучение.

Установлено, что при содействии должностных лиц госслужбы в помещении Киевской государственной академии водного транспорта осуществлялось "формальное" прохождение тестов. Затем в Государственной службе морского и речного транспорта Украины кандидаты получали удостоверение судоводителя, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия в помещениях Морской администрации, школы по подготовке судоводителей и по адресам проживания фигурантов для изъятия документации и черновых записей, которые подтверждают функционирование коррупционного механизма, а также средств, полученных от противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно задержания основных фигурантов уголовного производства, сообщения о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании мер пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе за взятки.