НАБУ завершило расследование по взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого несколькими месяцами ранее задержали на получении взятки.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
11 ноября 2020 НАБУ и САП открыли подозреваемым, председателю ОГА и его пособнику материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.
Не смотря на то, что в сообщении НАБУ не указывались фамилии фигурантов, исходя из существующей информации, речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, которого уволили на заседании правительства 26 июня после того, как поймали на взятке.
По данным следствия, весной 2020 у председателя ОГА возник преступный умысел на получение неправомерной выгоды от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области", - рассказали в НАБУ.
Как сообщается, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в 1,8 млн грн в обмен на то, что они не будут мешать его деятельности.
По информации следствия, первый транш в 100 000 грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 000 грн они были взяты с поличным.
Помимо этого, во время следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличных денег неизвестного происхождения - 4,5 млн грн, 320 000 долларов, 24 000 евро. На них наложен арест.
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.
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