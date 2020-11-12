НАБУ завершило расследование по взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня

Дело передали в суд

Дело передали в суд

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого несколькими месяцами ранее задержали на получении взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

11 ноября 2020 НАБУ и САП открыли подозреваемым, председателю ОГА и его пособнику материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Не смотря на то, что в сообщении НАБУ не указывались фамилии фигурантов, исходя из существующей информации, речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, которого уволили на заседании правительства 26 июня после того, как поймали на взятке.

По данным следствия, весной 2020 у председателя ОГА возник преступный умысел на получение неправомерной выгоды от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области", - рассказали в НАБУ.

Как сообщается, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в 1,8 млн грн в обмен на то, что они не будут мешать его деятельности.

По информации следствия, первый транш в 100 000 грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 000 грн они были взяты с поличным.

Помимо этого, во время следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличных денег неизвестного происхождения - 4,5 млн грн, 320 000 долларов, 24 000 евро. На них наложен арест.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.

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