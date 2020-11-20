Бросал гранаты в окна: полиция рассказала подробности взрывов в Харькове

В результате взрыва гранаты злоумышленник потерял кисть левой руки

В результате взрыва гранаты злоумышленник потерял кисть левой руки

Фото: Нацполиция

Мужчине, который угрожал своей бывшей жене и 5-летнему ребенку гранатой, и устроил взрывы в Харькове, грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. По факту взрыва грант правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным полиции, 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины, которая заявила, что в квартиру ее сестры на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат.

На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

Полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, вроде бы, за денежным долгом. После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату", - рассказали в Нацполиции.

Он также забросил еще одну гранату в жилую комнату квартиры, обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала.

Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему оторвало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Злоумышленник госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Палата, в которой он будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции.

По адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов. В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления.

Напомним, в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.