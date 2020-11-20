В Киеве второй раз за неделю "заминировали" ЦУМ

20 ноября 2020

Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре

Кто бы не стал мэром курортного города, он попадет в полную зависимость от местного олигарха. Однако, в одном случае бердянский голова получит хорошую зарплату и перспективу попасть за решетку, в друг...