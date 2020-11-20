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20 ноября 2020, 14:45 5

В Киеве второй раз за неделю "заминировали" ЦУМ

20 ноября 2020, 14:45 5
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Посетителей и работников ЦУМа эвакуировали
Посетителей и работников ЦУМа эвакуировали
Фото из открытых источников
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В столичной полиции поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38, по которой расположен ЦУМ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Отмечается, что в настоящее время посетителей и работников ЦУМа эвакуировали. Продолжается проверка здания на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что 16 ноября также сообщалось о "заминировании" ЦУМа.

Украина Киев минирование взрыв полиция
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