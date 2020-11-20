В Киеве второй раз за неделю "заминировали" ЦУМ
Посетителей и работников ЦУМа эвакуировали
Посетителей и работников ЦУМа эвакуировали
В столичной полиции поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38, по которой расположен ЦУМ.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Отмечается, что в настоящее время посетителей и работников ЦУМа эвакуировали. Продолжается проверка здания на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, что 16 ноября также сообщалось о "заминировании" ЦУМа.
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