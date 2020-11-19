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19 ноября 2020, 13:34 1

Правоохранители Днепропетровщины задержали местных жителей: занимались сбытом каннабиса

19 ноября 2020, 13:34 1
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Кусты с коноплей выращивали в подсобном помещении
Кусты с коноплей выращивали в подсобном помещении
Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области полиция задержала трех местных жителей в возрасте от 26 до 29 лет - во время обыска у них изъяли фасованные слип-пакеты с каннабисом, растения конопли, самодельные устройства для курения и блокнот с черновыми записями.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В результате обысков по месту жительства мужчин, правоохранители изъяли наркотическое средство каннабис и устройства для курения наркотических средств. В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, сотрудники полиции обнаружили 15 слип-пакетов с наркотиками и почти десять колб с веществом, внешне похожее на наркотическое. Также в подсобном помещении домовладения обнаружили 55 растений конопли и марихуану.

Сообщается, что все изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

В настоящее время двое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Львовщине прикрыли канал сбыта наркотиков: амфетамин покупали военные и бывшие копы.

наркотики преступление деньги полиция Днепропетровская область Нацполиция
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