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20 ноября 2020, 12:42 8

На Донетчине разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен

20 ноября 2020, 12:42 8
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Фото: Нацполиция
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В Донецкой области правоохранители прекратили деятельность подпольной финансовой структуры, с помощью которой, ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что в течение 2019 - 2020 годов через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд гривен. Это привело к уклонению от уплаты НДС в размере более 300 млн гривен.

Во время обыска в г. Славянске в офисном помещении изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей СХД и черновые записи.

Правонарушителям инкриминируют ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Днепропетровщины задержали местных жителей занимались сбытом каннабиса.

полиция финансы коррупция налоги Нацполиция
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