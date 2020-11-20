На Донетчине разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен

Преступникам грозит от трех до шести лет лишения свободы

Преступникам грозит от трех до шести лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Донецкой области правоохранители прекратили деятельность подпольной финансовой структуры, с помощью которой, ряд предприятий, в том числе фиктивных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что в течение 2019 - 2020 годов через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд гривен. Это привело к уклонению от уплаты НДС в размере более 300 млн гривен.

Во время обыска в г. Славянске в офисном помещении изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей СХД и черновые записи.

Правонарушителям инкриминируют ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Днепропетровщины задержали местных жителей занимались сбытом каннабиса.