10:46  06 июня
В Украине уже третий день более 500 новых больных COVID-19
16:41  06 июня
В селе Черновицкой области все тесты на COVID-19 оказались положительными
10:25  06 июня
На Донбассе за сутки 12 обстрелов, двое военных ранены - штаб
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 14:42 23

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали

Читайте також
українською мовою
06 июня 2020, 14:42 23
Читайте також українською мовою
Ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи
Фото: Facebook
Ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи

Очередное судебное заседание в деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком состоится 18 и 19 июня 2020 года, в ходе которого запланировано исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Следующее судебное заседание назначено на 18 и 19 июня 2020 года. В их ходе планируется, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов. Также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжение действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых", - сказала она.

Известно, что прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Венедиктова отметила, что во время инцидента с гибелью ребенка полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был Тлявов.

Напомним, ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи. Вышли на свободу бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Под стражей остается бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, сын Петровца, находится под личным обязательствам.


суд Офис генпрокурора убийство Кирилл Тлявов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд арестовал трех напавших на полицейских в Харьковской области
06 июня 2020, 11:09
Еще один сотрудник "Беркута" предстанет перед судом за разгон Майдана
05 июня 2020, 20:23
Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков
05 июня 2020, 13:41
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
05 июня 2020, 21:56
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 июня 2020, 13:00
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Все видео »
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Все досье »