В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали

Ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи

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Ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи

Очередное судебное заседание в деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком состоится 18 и 19 июня 2020 года, в ходе которого запланировано исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Следующее судебное заседание назначено на 18 и 19 июня 2020 года. В их ходе планируется, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов. Также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжение действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых", - сказала она.

Известно, что прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Венедиктова отметила, что во время инцидента с гибелью ребенка полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был Тлявов.

Напомним, ранее двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи. Вышли на свободу бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Под стражей остается бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый, сын Петровца, находится под личным обязательствам.