Во Львове на двух ветеранов АТО напали полицейские

Нападавшие – сотрудники подразделений Нацполиции из разных областей, были вне службы

Нападавшие – сотрудники подразделений Нацполиции из разных областей, были вне службы

Фото предоставлено потерпевшим Андреем Мочурадом

В полночь с 15 на 16 ноября в центре Львова трое сотрудников полиции напали на двух ветеранов АТО. Потерпевшие не считают, что нападение было специально организовано – связывают его с состоянием опьянения и уровнем воспитания нападавших. Нападавших задержали, идет следствие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Около полуночи с 15 на 16 ноября в центре Львова трое сотрудников полиции из Черновцов, Ковеля Волынской области и Бережан Тернопольской области напали на двух ветеранов АТО. Теруправление Государственного бюро расследований во Львове возбудило уголовное производство, продолжается следствие. Общественность обещает следить за этим делом.

Андрей Мочурад и Виктор Баранник около полуночи с 15 на 16 ноября возвращались домой. В центре города на них напали трое парней.

Мы просто шли и разговаривали, когда трое парней, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, потому что видели, что провоцируют на драку, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Я закрыл голову, оборонялся руками и ногами, чтобы закрыть голову. Один из них начал меня душить, а второй держал руки, делали четкие, мощные, целенаправленные удары по голове, – рассказывает Андрей Мочурад.

У него многочисленные переломы носа, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга. Пока ветеран АТО, который получил контузии на передовой, не прошел медицинское обследование после нападения, поэтому не знает, повлекло ли избиение серьезные проблемы со здоровьем.

Виктор Баранник тоже получил многочисленные ушибы.

Я шокирован, у меня синяк под глазом, ушибы мягких тканей, меня укусили за палец, когда я пытался освободиться. Мы не задевали никого, просто пытались отойти. Они нецензурно выражались, один был очень агрессивно настроен, повалил меня на землю. Запах алкоголя я слышал от двух. Мы не были в военной форме, – говорит пострадавший Виктор Баранник.

Задержали нападавших патрульные полицейские, которые проходили неподалеку инцидента. Потерпевших и нападавших они отвезли в Галицкий районный отдел полиции, где уже стало известно, что правонарушители, которые избили двух львовян, работают в полиции.

Андрей Мочурад утверждает, что ему отказали в требовании, чтобы нападавших протестировали на алкоголь и наркотики. В райотделе полиции он узнал, что они полицейские, работающие в других областях, потому что они хвастались, что им ничего не будет, что родственники "отмажут". Родственники двух нападавших уже ему звонили и просили забрать заявление.

Я не согласился, потому что потом такие будут служить в "Беркуте" и нас бить. Они были нетрезвые. Нас отвезли в больницу скорой помощи, там мы сдали анализы крови, попросили об этом. Ни я, ни Виктор не употребляли алкоголь, – говорит Андрей Мочурад.

Потерпевшие написали заявление и дело расследует Теруправления ГБР, расположенного во Львове.

Ведется следствие.

Расследуется уголовное производство по ч. 2, ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, действия, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины... Установлено, что лица, которые могут быть причастны к указанному правонарушения, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения, - сообщил заместитель начальника второго следственного отдела Территориального управления ГБР во Львове Максим Смилевский.

Андрей Мочурад и Виктор Баранник не считают, что нападение на них было специально организовано, скорее, говорят, причиной стали алкоголь и воспитание полицейских. Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения

Напомним, ранее сообщалось, что полицейским разрешат чаще применять электрошокеры - что известно.