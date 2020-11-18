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18 ноября 2020, 14:32 3956

Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина

18 ноября 2020, 14:32 3956
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Скандал разгорелся вокруг ночного клуба сына чиновника, который работал во время карантина
Скандал разгорелся вокруг ночного клуба сына чиновника, который работал во время карантина
Фото: скриншот видео
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Министерство внутренних дел уволило начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова с занимаемой должности.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен от занимаемой должности", - сказал он.

Тракало также добавил, что Национальная полиция проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в СМИ относительно чиновника.

Напомним, клуб сына одного из глав Нацполиции под Киевом работал в "карантин выходного дня" – Bihus.Info.

Вызванные в клуб NAVY под Киевом патрульные сказали, что их в клуб не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос.

Клуб принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова.

карантин увольнение полиция Киевская область Чиновник
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