Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина
Министерство внутренних дел уволило начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова с занимаемой должности.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен от занимаемой должности", - сказал он.
Тракало также добавил, что Национальная полиция проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в СМИ относительно чиновника.
Напомним, клуб сына одного из глав Нацполиции под Киевом работал в "карантин выходного дня" – Bihus.Info.
Вызванные в клуб NAVY под Киевом патрульные сказали, что их в клуб не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос.
Клуб принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова.