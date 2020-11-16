13:09  16 ноября
В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно
11:23  16 ноября
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
18:18  16 ноября
Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2020, 17:14 5

Мэр Остра прокомментировал свое задержание на взятке

16 ноября 2020, 17:14 5
Читайте також українською мовою
Подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки утверждает, что "денег не требовал"
Подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки утверждает, что "денег не требовал"
Фото с Facebook Анны Коваленко
Читайте також
українською мовою

По версии следствия, чиновник получил деньги за подписание договора подряда на капитальный ремонт стадиона в Остре. После задержания он находится под стражей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"Денег не требовал", - так городской голова Остра Виктор Самодєлок, подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки, прокомментировал свое задержание. Его задержали сотрудники СБУ и Госбюро расследований.

В пятницу Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения – круглосуточное содержания под стражей.

По версии следствия, деньги чиновник получил за подписание договора подряда на капитальный ремонт стадиона в Остре. Работы здесь начались в июне этого года. Тендер выиграла компания "Вантарус", снизив на торгах цену строительства почти на 2,5 млн – с 7 млн 200 тысяч гривен до 4 миллионов 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине мэр Остра задержан на взятке в 630 тыс.

взятка полиция СБУ ГБР Черниговская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Харьковщине начальница почты присвоила четверть миллиона гривен
16 ноября 2020, 15:45
В "Борисполе" задержали контрабандиста с уникальными камнями янтаря
16 ноября 2020, 15:24
В Краматорске вблизи избирательного участка расстреляли авто
15 ноября 2020, 15:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »