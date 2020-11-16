Мэр Остра прокомментировал свое задержание на взятке

Подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки утверждает, что "денег не требовал"

Подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки утверждает, что "денег не требовал"

Фото с Facebook Анны Коваленко

По версии следствия, чиновник получил деньги за подписание договора подряда на капитальный ремонт стадиона в Остре. После задержания он находится под стражей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"Денег не требовал", - так городской голова Остра Виктор Самодєлок, подозреваемый в получении 630 тысяч гривен взятки, прокомментировал свое задержание. Его задержали сотрудники СБУ и Госбюро расследований.

В пятницу Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения – круглосуточное содержания под стражей.

По версии следствия, деньги чиновник получил за подписание договора подряда на капитальный ремонт стадиона в Остре. Работы здесь начались в июне этого года. Тендер выиграла компания "Вантарус", снизив на торгах цену строительства почти на 2,5 млн – с 7 млн 200 тысяч гривен до 4 миллионов 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине мэр Остра задержан на взятке в 630 тыс.