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15 ноября 2020, 15:35 458

В Краматорске вблизи избирательного участка расстреляли авто

15 ноября 2020, 15:35 458
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На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция
Фото: Краматорский отдел полиции
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В Краматорске Донецкой области неизвестные расстреляли авто «Газель» припаркованное вблизи избирательного участка, расположенного в местной СОШ №30.

Об этом сообщили в Краматорском городском отделе полиции.

В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял возле одной из местных избирательных участков. Мужчина пояснил, что в 12.25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.

Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября в Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского.

Краматорск авто избирательный участок расстрел полиция
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