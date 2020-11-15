В Краматорске вблизи избирательного участка расстреляли авто
На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция
В Краматорске Донецкой области неизвестные расстреляли авто «Газель» припаркованное вблизи избирательного участка, расположенного в местной СОШ №30.
Об этом сообщили в Краматорском городском отделе полиции.
В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял возле одной из местных избирательных участков. Мужчина пояснил, что в 12.25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.
Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия.
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