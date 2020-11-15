В Краматорске вблизи избирательного участка расстреляли авто

На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

Фото: Краматорский отдел полиции

В Краматорске Донецкой области неизвестные расстреляли авто «Газель» припаркованное вблизи избирательного участка, расположенного в местной СОШ №30.

Об этом сообщили в Краматорском городском отделе полиции.

В полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял возле одной из местных избирательных участков. Мужчина пояснил, что в 12.25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.

Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября в Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского.