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16 ноября 2020, 15:24 1226

В "Борисполе" задержали контрабандиста с уникальными камнями янтаря

16 ноября 2020, 15:24 1226
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Их стоимость по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов
Их стоимость по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов
Фото: СБУ
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В аэропорту "Борисполь" Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива.

Они скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области.

Житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально", - рассказали в СБУ.

Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила таможенников на системном вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь".

СБУ задержание контрабанда янтарь Борисполь Киевская область
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