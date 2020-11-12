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12 ноября 2020, 19:00 8

На Черниговщине мэр Остра задержан на взятке в 630 тыс

12 ноября 2020, 19:00 8
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Брал за строительство стадиона в рамках президентской программы
Брал за строительство стадиона в рамках президентской программы
Фото с Facebook-страницы Анны Коваленко
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На Черниговщине схватили на взятке размером в 630 тыс. грн мэра города районного значения Остер.

Как сообщает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

На Черниговщине схватили на взятке мэра города районного значения Остер. Взятку размером в 630 тыс. грн чиновник брал за строительство стадионного комплекса в рамках программы "Большая стройка".

На Чернігівщині планово продовжується антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду...

Posted by Anna Kovalenko on Thursday, November 12, 2020

Чиновница сообщила, что на Черниговщине планово продолжается антикоррупционный аудит. В его результате на сейчас 4 чиновника разных уровней уже задержаны и ждут приговора суда.

Сегодня СБУ вместе с ГБР и прокуратурой "взяли" на взятке - 630 тысяч гривен за строительство стадионного комплекса в рамках программы "Большое строительство" мэра Остра. Аудит продолжается, компромисс с коррупцией невозможен, - написала Анна Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 ноября на Черниговщине задержали главу поселкового совета за вымогание взятки.

ГБР взятка СБУ прокуратура Черниговская область
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