В Днепре столкнулись 5 авто, погиб человек

Еще двое пострадавших доставлены в больницы

Еще двое пострадавших доставлены в больницы

Фото ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В городе Днепр в результате ночного ДТП с участием пяти автомобилей погиб человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщают спасатели, 11-го ноября в 01:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта Индустриального района города Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

На месте спасатели установили, что произошло столкновение пяти автомобилей. Автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda". В результате столкновения "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора: "Audi" и двумя автомобилями "Mazda".

Двое участников ДТП госпитализированы: водитель "Honda" и пассажир "Infiniti". Пассажирка легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте.

МЧСники отключили элементы питания, чтобы предотвратить возгорание автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что водителя, сбившего 4 человек в Харькове, отправили в СИЗО на 2 месяца.