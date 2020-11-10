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10 ноября 2020, 18:58 5

На предприятии в Волновахе двое человек подорвались на взрывчатке

10 ноября 2020, 18:58 5
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Сейчас идет обследование территории специалистами взрывотехнической службы
Сейчас идет обследование территории специалистами взрывотехнической службы
Фото: Нацполиция
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В городе Волноваха Донецкой области произошел взрыв неизвестного устройства на территории местного предприятия.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, утром 10 ноября в Волновахское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, сейчас идет обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Киевщине в магазине стройматериалов произошел взрыв: есть пострадавшие.

взрыв уголовное дело полиция Донецкая область предприятие
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