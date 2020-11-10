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10 ноября 2020, 20:53 62

В Одессе автомобиль влетел в остановку с людьми, четверо пострадавших

10 ноября 2020, 20:53 62
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Водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта
Водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта
Фото: Нацполиция
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Вечером 10 ноября в Одессе на проспекте Небесной Сотни напротив ТРЦ "Сити центр" автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в момент столкновения на остановке находились люди. От удара пострадали четыре человека, их забрала скорая.

На месте аварии работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Водитель автомобиля "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - рассказали в полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Напомним, 6 ноября в Харькове автомобиль врезался в остановку, пострадали пятеро человек.

Одесса ДТП авария полиция скорая помощь
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