09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 14:05 5

Мотоциклом, сбившим в Киеве трех пешеходов, вероятно управлял сотрудник СБУ, - соцсети

10 ноября 2020, 14:05 5
Читайте також українською мовою
Вчера мужчина на Harley Davidson сбил людей на пешеходном переходе
Вчера мужчина на Harley Davidson сбил людей на пешеходном переходе
Фото: "Киев оперативный"
Читайте також
українською мовою

В Киеве 9 ноября возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на переходе 3-х человек, которые переходили дорогу на зеленый свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Обозреватель.

Авария произошла возле Варшавского квартала около 20:30. Пешеходы двигались на зеленый сигнал светофора и заканчивали переходить дорогу, когда в них врезался Harley Davidson.

В результате столкновения серьезно пострадали пешеходы, пилот мотоцикла Harley Davidson и его пассажирка.

Кроме того, телеграмм-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что до этого мотоциклист врезался в автомобиль на проспекте Василия Порика, но с места ДТП скрылся.

Сообщество ссылается на собственные источники, отмечая, что это дело будет расследовать ГБР, поскольку она касается работника СБУ – именно он управлял мотоциклом.

Пресслужбы СБУ и ГБР инцидент не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что водителя, сбившего 4 человек в Харькове, отправили в СИЗО на 2 месяца.

ГБР СБУ Киев ДТП авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Водителя, сбившего 4 человек в Харькове, отправили в СИЗО на 2 месяца
09 ноября 2020, 19:10
В СБУ рассказали, кто обстрелял консульство Азербайджана в Харькове
09 ноября 2020, 17:25
Страшная авария на Херсонщине: количество пострадавших увеличилось почти вдвое
09 ноября 2020, 14:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »