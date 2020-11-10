Мотоциклом, сбившим в Киеве трех пешеходов, вероятно управлял сотрудник СБУ, - соцсети
В Киеве 9 ноября возле ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47 мотоцикл Harley Davidson сбил на переходе 3-х человек, которые переходили дорогу на зеленый свет. В соцсетях утверждают, что за рулем был сотрудник СБУ.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Обозреватель.
Авария произошла возле Варшавского квартала около 20:30. Пешеходы двигались на зеленый сигнал светофора и заканчивали переходить дорогу, когда в них врезался Harley Davidson.
В результате столкновения серьезно пострадали пешеходы, пилот мотоцикла Harley Davidson и его пассажирка.
Кроме того, телеграмм-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что до этого мотоциклист врезался в автомобиль на проспекте Василия Порика, но с места ДТП скрылся.
Сообщество ссылается на собственные источники, отмечая, что это дело будет расследовать ГБР, поскольку она касается работника СБУ – именно он управлял мотоциклом.
Пресслужбы СБУ и ГБР инцидент не комментировали.
Напомним, ранее сообщалось, что водителя, сбившего 4 человек в Харькове, отправили в СИЗО на 2 месяца.