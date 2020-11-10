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10 ноября 2020, 10:30 1

На Закарпатье от огнестрельного ранения погиб военнослужащий

10 ноября 2020, 10:30 1
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Услышал выстрел и обнаружил пострадавшего его коллега
Услышал выстрел и обнаружил пострадавшего его коллега
Фото из открытых источников
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Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского отряда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Держприкордонслужбу.

Вчера после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда на Закарпатье.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Обстоятельства, приведшие к гибели военнослужащего, устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на выезде из Крыма задержали экс-чиновника МВД.

оружие пограничники военные Закарпатье ранение
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