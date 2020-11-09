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09 ноября 2020, 15:27 358

Перешел на сторону врага: на выезде из Крыма задержали экс-чиновника МВД

09 ноября 2020, 15:27 358
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Фото: Офис президента
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На административной границе с оккупированным Крымом задержали бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Как сообщает издание, украинские пограничники задержали бывшего заместителя начальника крымского управления МВД, полковник милиции в запасе Николая Федоряна.

Согласно информации прокуратуры Автономной республики Крым, бывшего чиновника подозревают в содействии оккупантам во время обысков в Крыму по делам "Хизб ут-Тахрир".

Подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма в 2014 году остался на своем месте. По данным следствия, по меньшей мере с марта 2019 года помогал ФСБ в организации незаконных обысков у крымских татар, обеспечивая силовиков автомобилями", - пишет издание.

Известно, что Федорян работал в структурах МВД до 2011 года. На сегодня решается вопрос об избрании ему меры пресечения в Херсонском городском суде.

Напомним, в Украине освободили единственного осужденного за госизмену депутата ВР Крыма.

Крым Чиновник МВД задержание государственная измена
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