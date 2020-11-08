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Война на Донбассе: боевики притихли, ни одного обстрела за сутки
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08 ноября 2020, 17:31 3

Война на Донбассе: боевики притихли, ни одного обстрела за сутки

08 ноября 2020, 17:31 3
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Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
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От начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ООС.

Отмечается, что среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более чем 2 гектара территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - заверили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, November 8, 2020

Напомним, в субботу, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Противник применил стрелковое оружие неподалеку населенного пункта Гнутове.

Донбасс ООС Украина война военные
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