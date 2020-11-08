Война на Донбассе: боевики притихли, ни одного обстрела за сутки

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

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От начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ООС.

Отмечается, что среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более чем 2 гектара территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - заверили на передовой.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Противник применил стрелковое оружие неподалеку населенного пункта Гнутове.