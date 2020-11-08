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08 ноября 2020, 18:07 1

Виновнику резни в Кривом Роге сообщили о подозрении

08 ноября 2020, 18:07 1
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Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство
Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство
Фото из открытых источников
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Прокуратура объявила подозрение в умышленном убийстве мужчине, который устроил резню в Кривом Роге. В результате нападений погибли два человека, также известно о раненых.

Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора, пишет RegioNews.

Отмечается, что ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 7 ноября он нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, остальные находятся в больнице.

Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений. Впоследствии стало известно, что злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Украина подозрение убийство полиция Кривой Рог
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