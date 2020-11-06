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06 ноября 2020, 14:36 429

В Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч

06 ноября 2020, 14:36 429
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Мариупольского межрайонного учреждения облпотребсоюза и Донецкого областного союза потребительских товаров на получении крупной суммы взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Злоумышленников разоблачили во время получения ими взятки в 85 000 долларов и 100 000 гривен", - говорится в сообщении.

За эту сумму фигуранты обещали предоставить предпринимателю право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений, находящихся на балансе одной из организаций потребительской кооперации.

Правоохранители задержали обоих чиновников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в Мариуполе во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.

Ранее сообщалось, что заместителя главы одной из объединенных территориальных общин в Луганской области разоблачили на получении взятки.

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