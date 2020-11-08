Резня в Кривом Роге: в МВД сообщили детали трагедии
Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает RegioNews.
"Им оказался 29 летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что "пришел из ада", и то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек", - сообщил Геращенко.
Он отметил, что задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.
По словам родственников Усенко, тот ездил работать в Чехию, откуда год назад вернусь другим человеком. "Стал говорить о каких-то демонах. Но не вел себя агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.
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