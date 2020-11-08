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08 ноября 2020, 12:44 14

Резня в Кривом Роге: в МВД сообщили детали трагедии

08 ноября 2020, 12:44 14
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Мужчину задержали в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком
Мужчину задержали в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком
Фото: МВД
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Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает RegioNews.

"Им оказался 29 летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что "пришел из ада", и то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

По словам родственников Усенко, тот ездил работать в Чехию, откуда год назад вернусь другим человеком. "Стал говорить о каких-то демонах. Но не вел себя агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

Приношу свои искренние соболезнования семьи Косицких, которая сегодня потеряла двух своих мужчин - отца и сына,...

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений.

Украина убийство полиция МВД Кривой Рог
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