В ДТП погибли прокурор Сумской местной прокуратуры с женой и ребенком

Авария произошла на Полтавщине вчера, 2 ноября

Авария произошла на Полтавщине вчера, 2 ноября

Фото Нацполиции

Прокурор с семьей возвращался из Киева в Сумы на собственном авто LEXUS GS 350 и столкнулся с грузовиком. В результате водитель и пассажиры "лексуса" погибли, водитель грузовика доставлен в больницу с травмой плеча.

Информацию подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Как сообщила прессслужба полиции Полтавской области, автомобили LEXUS GS 350 и DAF 95.430 с полуприцепом КRONE столкнулись около 19.00 на 227-м километре трассы "Кролевец-Сумы-Пирятин".

В результате погибли 30-летний водитель и пассажиры "лексуса"– женщина 1991 г.р. и девочка 2017 г.р. 36-летнего водителя грузовика доставили в Пирятинскую ЦРБ с травмой плеча.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области подтвердила, что погибшие в этом ДТП - прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко, его жена и ребенок. По ее словам, они на собственном автомобиле возвращались из Киева в Сумы.

"Продолжается реформирование. Вчера был очередной этап тестов. Он ездил их сдавать, брал с собой семью", - сказала она. Также добавила, что дома у семьи остался пятилетний сын. Девочке, которая погибла, в декабре должно было исполниться 3 года.

В полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц”.

Напомним, вчера на Черниговщине в ДТП с участием прокурора погибли двое людей.