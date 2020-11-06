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06 ноября 2020, 18:07 25

Заведениям общепита Харьковщины разрешили работать до 22:00

06 ноября 2020, 18:07 25
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Главным условием остается жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий
Главным условием остается жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий
Фото: из открытых источников
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После акции протеста рестораторов, которая состоялась в Харькове сегодня, 6 ноября, заведениям общественного питания Харьковской области разрешили работать до 22:00.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

По словам Кучера, в этом году власть столкнулась со сложным выбором между человеческими жизнью и здоровьем и нормальной жизнедеятельностью.

Он добавил, что власти делают все возможное, что бизнес мог работать.

Ограничения "красной зоны" предусматривают полное закрытие заведений общественного питания, но мы добились разрешения работать до 22:00. Среди изменений в карантинных ограничениях - разрешаем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мероприятий", - написал Кучер.

Председатель ОГА также рассказал, что с понедельника в "красной" зоне окажутся города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвкинковський, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы области.

Напомним, в Харькове прошел масштабный митинг: протестовали работники заведений общественного питания.

Харьков карантин ОГА Алексей Кучер коронавирус митинг
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