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06 ноября 2020, 16:04 854

Во Львове задержали члена международной преступной группировки "Лоту Гули"

06 ноября 2020, 16:04 854
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Он занимался вымогательством денег и решением "конфликтных ситуаций"
Он занимался вымогательством денег и решением "конфликтных ситуаций"
Фото: СБУ
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Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника международной преступной группы "Лоту Гули", которая причастна к совершению особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как сообщают правоохранители, они установили, что гражданин одной из стран Южного Кавказа, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, нелегально прибыл во Львовскую область.

Он занимался вымогательством денег и решением "конфликтных ситуаций" между другими участниками криминальной среды.

По прибытии на территорию региона он пытался действовать в интересах международной преступной группировки так называемого "Лоту Гули" в роли "смотрящего". Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника в областном центре", - рассказали в СБУ.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, на Закарпатской таможне разоблачили коррупционную схему при ввозе автомобилей из Европы.

СБУ Львов задержание преступление уголовное дело
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