Минпром и СНБО до конца года закупят автомобили премиум-класса

Планируют закупить всего 6 легковых автомобилей на сумму 6,5 млн грн

Планируют закупить всего 6 легковых автомобилей на сумму 6,5 млн грн

Фото: из открытых источников

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) планируют приобрести в этом году автомобили премиум-класса: четыре авто Toyota Camry и три неизвестной марки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Слідство.інфо.

Известно, что СНБО уже провел аукцион на покупку четырех автомобилей Toyota Camry за 3,5 миллиона гривен и планирует заключить договор с победителем.

В Минпроме тендер на приобретение трех автомобилей неизвестной марки за 3 миллиона гривен планируют провести через две недели.

Как сообщает портал публичных закупок Prozorro, в Минпроме планируют купить один автомобиль для "члена Кабинета Министров Украины" и два — "для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти". На это предусмотрено 3 млн грн.

В ведомстве не указывают, авто какой марки планируют приобрести. Однако приводят их комплектацию: автомобиль должен содержать, среди прочего, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, тонированное стекло, хромированную насадку выхлопной трубы, подогрев передних сидений и отделку руля кожей.

Автомобиль министра должен быть черного цвета и с кожаным салоном. Два другие — с салоном, отделанным тканью, и любого цвета, кроме белого.

Судя по объявлению, заказ должен быть выполнен до конца текущего года.

Аппарат СНБО до конца 2020 года планирует купить четыре Toyota Camry черного цвета. Победу одержала компания "Види Автострада", которая предложила поставить эти авто почти за 3,5 миллиона гривен.

В ведомстве выдвинули такие требования к комплектации автомобилей: автоматический корректор угла наклона фар главного света, акустическое лобовое стекло с тонированной полосой темно-синего цвета, обогрев заднего стекла с автотаймером, внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, отделка сидений кожей с перфорацией, климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир, дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений и тому подобное.

Напомним, ранее Национальный банк Украины пополнил свой автопарк семью автомобилями премиум-класса.