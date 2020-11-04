Национальный банк Украины пополнил свой автопарк семью машинами премиум-класса

В целом на покупку потрачено 9,8 миллиона гривен

В целом на покупку потрачено 9,8 миллиона гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на систему Прозорро.

Аукцион на приобретение автомобилей объявлен 29 августа, торги между двумя участниками с одинаковым первичным ценовым предложением состоялось 13 октября. Победила ООО "Автосамит на Столичном" Тариэла Васадзе, "сбросив" 50 тыс. грн. Окончательное предложение – 9 799 900 грн.

Приобретены автомобили: Toyota Camry 2.5 Hybrid (Н70) – 6 шт. почти по 1 млн грн, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge) – 1 шт. стоимостью 2,4 млн грн.

Срок поставки товаров в полной комплектации с дополнительным оборудованием осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора уполномоченными лицами обеих сторон.

Напомним, ранее Минэкономики выступил против решения Киева закупить 200 белорусских автобусов без тендера.