На окна и двери Конституционного суда установят новые решетки

Конституционный суд заказал новые металлические решетки на окна и двери после того, как здание забросали шашками и презервативами

Конституционный суд заказал новые металлические решетки на окна и двери после того, как здание забросали шашками и презервативами

Фото: Facebook

Конституционный суд Украины 30 октября заключило соглашение с ООО "Трейд тулс" на установление металлических решеток на двери и окна первого этажа стоимостью 49 тысяч гривен.

Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на систему "Prozorro", передает RegioNews. Закупку провели без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже законного порога 50 тысяч грн. Закупка провели 30 октября после 16:00, то есть после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного суда утром 30 октября. Напомним,30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требовали распустить действующий состав суда, а также возвращения электронное декларирование имущественного состояния чиновников. Здание забросали дымовыми шашками и презервативами.

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