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06 листопада 2020, 18:57 2

Мінпром і РНБО до кінця року закуплять автомобілі преміум-класу

06 листопада 2020, 18:57 2
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) планують придбати у цьому році автомобілі преміум-класу: відповідно чотири авто Toyota Camry та три невідомої марки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Слідство.інфо.

Відомо, що РНБО вже провела аукціон на купівлю чотирьох авто Toyota Camry за 3,5 мільйона гривень і планує укласти договір із переможцем.

У Мінпромі тендер на придбання трьох автомобілів невідомої марки за 3 мільйони гривень планують провести через два тижні.

Як повідомляє портал публічних закупівель Prozorro, у Мінпромі планують придбати один автомобіль для "члена Кабінету Міністрів України" та два — "для обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади". На це передбачено 3 млн грн.

У відомстві не вказують, авто якої марки планують придбати. Однак наводять їх комплектацію: автівка має містити, серед іншого, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, тоноване скло, хромовану насадку вихлопної труби, підігрів передніх сидінь та оздоблення керма шкірою.

Автомобіль міністра має бути чорного кольору та зі шкіряним салоном. Два інші — із салоном, оздобленим тканиною, і будь-якого кольору, окрім білого.

Судячи з оголошення, замовлення має бути виконано до кінця поточного року.

Апарат РНБО до кінця 2020 року планує придбати чотири Toyota Camry чорного кольору. Перемогу здобула компанія "Віді Автострада", яка запропонувала поставити ці авто майже за 3,5 мільйона гривень.

У відомстві поставили такі вимоги до комплектації автомобілів: автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла, акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору, обігрів заднього скла з автотаймером, внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир, дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь тощо.

Нагадаємо, раніше Національний банк України поповнив свій автопарк сімома автівками преміум-класу.

Кабмін РНБО Prozorro закупівля Міністерство
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