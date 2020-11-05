Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года

"За" проголосовали 320 нардепов

"За" проголосовали 320 нардепов

Фото: из открытых источников

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", внесенный Кабинетом Министров.

Текст законопроекта №4135 доступен сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:

оптимизация функций государственных органов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.

Ранее сообщалось, что в НАПК просят нардепов проголосовать за антикоррупционную стратегию.