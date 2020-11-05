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Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года
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05 ноября 2020, 12:19 30

Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года

05 ноября 2020, 12:19 30
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"За" проголосовали 320 нардепов
"За" проголосовали 320 нардепов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", внесенный Кабинетом Министров.

Текст законопроекта №4135 доступен сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:

  • оптимизация функций государственных органов;
  • цифровая трансформация и открытые данные;
  • удобные законные сервисы;
  • нетерпимость к коррупции среди граждан;
  • неотвратимость наказания.

В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.

Ранее сообщалось, что в НАПК просят нардепов проголосовать за антикоррупционную стратегию.

Кабмин ВР стратегия коррупция законопроект
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