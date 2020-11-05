Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года
"За" проголосовали 320 нардепов
"За" проголосовали 320 нардепов
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", внесенный Кабинетом Министров.
Текст законопроекта №4135 доступен сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.
Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:
- оптимизация функций государственных органов;
- цифровая трансформация и открытые данные;
- удобные законные сервисы;
- нетерпимость к коррупции среди граждан;
- неотвратимость наказания.
В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.
Ранее сообщалось, что в НАПК просят нардепов проголосовать за антикоррупционную стратегию.
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