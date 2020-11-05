На Львовщине полиция задержала на взятке главу райгосадминистрации

Чиновник за решение земельного вопроса требовал не деньги, а талоны на топливо

Чиновник за решение земельного вопроса требовал не деньги, а талоны на топливо

Фото Нацполиции

Правоохранители Львовщины задержали главу одной из РГА региона в его служебном кабинете и по талонам на топливо, которые он получил как взятку.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, сообщает RegioNews.

Оперативники управления стратегических расследований в Львовской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры задержали председателя одной из райгосадминистраций в его кабинете и изъяли талоны на 1000 литров дизтоплива, которые он получил как взятку.

За решение вопроса относительно изменения целевого назначения земельных участков чиновник требовал 21 тысячу гривен неправомерной выгоды. Однако впоследствии захотел получить взятку не в денежном виде, а талонами на горючее.



Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Вчера сообщалось, что на взятке был задержан председатель Черниговской РГА.