В Одессе задержали организованную банду, которая похищала людей для выкупа

Злоумышленники искали своих потенциальных жертв в соцсетях

Злоумышленники искали своих потенциальных жертв в соцсетях

Фото: Facebook

В Одессе задержали пятерых членов организованной группы, которые подозреваются в совершении ряда похищений одесситов ради наживы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Сообщено о подозрении организатору и 4 членам организованной группы в совершении разбойных нападений и похищении одесситов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники "охотились" на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их средствами и ценным имуществом.

В дальнейшем, получая доступ к ключам от квартир потерпевших, незаконно проникали в них и похищали ценное имущество.

Следует отметить, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора "задачи" знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречу с указанными лицами, устанавливать их материальное положение и сообщать о месте встречи с потерпевшим членам преступной группировки.

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранителями Греции, Италии и Великобритании разоблачили пятерых участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми в течение 5 лет и завербовали более 200 украинцев.