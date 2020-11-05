09:41  05 ноября
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
10:13  05 ноября
НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства
08:13  05 ноября
Сутки в ООС: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2020, 09:21 969

В Одессе задержали организованную банду, которая похищала людей для выкупа

05 ноября 2020, 09:21 969
Читайте також українською мовою
Злоумышленники искали своих потенциальных жертв в соцсетях
Злоумышленники искали своих потенциальных жертв в соцсетях
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Одессе задержали пятерых членов организованной группы, которые подозреваются в совершении ряда похищений одесситов ради наживы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Сообщено о подозрении организатору и 4 членам организованной группы в совершении разбойных нападений и похищении одесситов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники "охотились" на мужчин в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их средствами и ценным имуществом.

В дальнейшем, получая доступ к ключам от квартир потерпевших, незаконно проникали в них и похищали ценное имущество.

Следует отметить, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора "задачи" знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречу с указанными лицами, устанавливать их материальное положение и сообщать о месте встречи с потерпевшим членам преступной группировки.

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что украинские полицейские в сотрудничестве с правоохранителями Греции, Италии и Великобритании разоблачили пятерых участников преступной группы, которые занимались торговлей людьми в течение 5 лет и завербовали более 200 украинцев.

Одесса прокуратура деньги соцсети банда
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »