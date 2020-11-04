Заместителя председателя Закарпатского облсовета разоблачили на взятке в свыше 500 тыс. грн

По данным следствия, чиновник наладил механизм получения взяток с предпринимателей

По данным следствия, чиновник наладил механизм получения взяток с предпринимателей

Фото СБУ

В Закарпатье СБУ разоблачила схему вымогательства чиновниками денег с подрядчиков за беспрепятственное возведение объектов проекта «Большое строительство» на территории региона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что чиновники требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на возведение в одном из поселков культурного центра в рамках проекта "Большая стройка".

За более полумиллиона гривен фигуранты "гарантировали" подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих ремонтно-строительных работ.

Правоохранители задержали обоих должностных лиц согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрания судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сделку совместно разоблачили СБУ с Главным управлением Нацполиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской облпрокуратуры.

Напомним, 30 октября ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ДФС.