На Львівщині поліція затримала на хабарі голову райдержадміністрації

Посадовець за вирішення земельного питання вимагав не гроші, а талони на пальне

Посадовець за вирішення земельного питання вимагав не гроші, а талони на пальне

Фото Нацполіції

Правоохоронці Львівщини затримали голову однієї з РДА регіону у його службовому кабінеті і з талонами на пальне, які він отримав як хабар.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, повідомляє RegioNews.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримали голову однієї з райдержадміністрацій у його кабінеті і вилучили талони на 1000 літрів дизпалива, які він отримав як хабар.

За вирішення питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок посадовець вимагав 21 тисячу гривень неправомірної вигоди. Однак згодом забажав отримати хабар не у грошовому вигляді, а талонами на пальне.



Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Учора повідомлялося, що на хабарі був затриманий голова Чернігівської РДА.