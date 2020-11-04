Председатель Черниговской РГА задержан на взятке

Чиновник требовал у местного жителя 10 тысяч долларов США за согласование изменения целевого назначения 6 гектаров земли

Чиновник требовал у местного жителя 10 тысяч долларов США за согласование изменения целевого назначения 6 гектаров земли

Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала на взятке председателя Черниговской районной государственной администрации, который также является депутатом Черниговского областного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя.

В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Правоохранители задержали председателя Черниговской райгосадминистрации во время получения неправомерной выгоды.

В настоящее время происходят обыски по месту работы и жительства фигуранта и продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Напомним, ранее, 30 октября ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ДФС.