На Киевщине задержали "вора в законе" "Магало"

Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины

Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины

Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция задержала 46-летнего "вора в законе" и уроженца Грузии по кличке "Магало".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В июле этого года решением суда "вору в законе" было отказано в приобретении гражданства Украины. Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских", - сообщили в полиции.

Известно, что "вор" уже имеет за плечами криминальный опыт. Его и его подельника осудили за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов.

"Магало" задержали 31 октября в загородном доме Киевской области. В отношении него составили админпротокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас 46-летний уроженец Грузии помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что в СБУ сказали, сколько людей отправились за решетку за коррупцию в этом году.