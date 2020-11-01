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01 ноября 2020, 13:28 4

Полицейские задержали "минера" моста Патона в Киеве

01 ноября 2020, 13:28 4
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Правонарушителю грозит до шести лет тюрьмы
Правонарушителю грозит до шести лет тюрьмы
Фото из открытых источников
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании нескольких объектов, в том числе и моста Патона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В частности, в сообщении сказано, что сегодня утром, 1 ноября, в столичной полиции поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона.

По всем адресам немедленно выезжали сотрудники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это – уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Свой поступок правонарушитель объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в Нацполиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту в совершении преступления. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В #Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании нескольких объектов По факту ложного...

Posted by Национальная полиция Украины on Sunday, November 1, 2020

Напомним, сегодня утром в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона. Движение на мосту перекрыли. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.

Два часа назад в Киеве возобновили движение по мосту Патона.

Киев минирование уголовное дело полиция мост
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