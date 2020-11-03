09:46  03 ноября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев
10:43  03 ноября
Здание КСУ в Киеве взяли под охрану
08:13  03 ноября
Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 10:02 1889

Массовые акции в центре Киева: полиция усилила охрану

03 ноября 2020, 10:02 1889
Читайте також українською мовою
Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности в связи с запланированными массовыми акциями.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, организаторы некоторых мероприятий анонсировали использование автотранспорта во время акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Сообщается, что утром возле Верховной Рады одному из участников мероприятия стало нехорошо. Стражи порядка оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Известно, что под зданием Рады уже собрались несколько сотен владельцев автомобилей на еврономерах, которые требуют от депутатов принять законопроект №3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога".

Напомним, 30 октября в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины протестовали сотни людей. Они требовали распустить действующий состав суда, а также вернуть электронное декларирование имущественного состояния чиновников.

Киев полиция протесты правоохранители Нацполиция акция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »