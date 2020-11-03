Массовые акции в центре Киева: полиция усилила охрану

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы

Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы

Фото: из открытых источников

В правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности в связи с запланированными массовыми акциями.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, организаторы некоторых мероприятий анонсировали использование автотранспорта во время акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Сообщается, что утром возле Верховной Рады одному из участников мероприятия стало нехорошо. Стражи порядка оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Известно, что под зданием Рады уже собрались несколько сотен владельцев автомобилей на еврономерах, которые требуют от депутатов принять законопроект №3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога".

Напомним, 30 октября в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины протестовали сотни людей. Они требовали распустить действующий состав суда, а также вернуть электронное декларирование имущественного состояния чиновников.